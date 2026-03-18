Ilary Blasi è tornata a condurre il GF Vip dopo sette anni e ha commentato il suo ritorno come un

Ilary Blasi ha riaperto ufficialmente le porte della casa più spiata d'Italia, riprendendo il comando del Grande Fratello Vip in un’atmosfera carica di emozione e nostalgia. Il ritorno della conduttrice non è stato solo un evento professionale, ma un vero e proprio ricongiungimento familiare: a sostenerla tra il pubblico c’erano infatti le persone a lei più care, testimoni di un debutto vissuto con visibile commozione. Tra sorrisi e sguardi d'intesa con i suoi affetti, Ilary ha saputo trasformare lo studio televisivo in un ambiente intimo, celebrando l'inizio di questa nuova avventura circondata dall'amore della sua famiglia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ilary Blasi al GF Vip: "Per me è un ritorno a casa", e in studio porta la figlia Chanel e la nonna

Articoli correlati

L’emozione di Ilary Blasi al Gf Vip: “Torno a casa mia”, con lei in studio la figlia ChanelIlary Blasi riprende possesso dello studio del Grande Fratello Vip e saluta emozionata il pubblico e la sua squadra di lavoro: “In questo posto ho...

Ilary Blasi al GF Vip: ecco i 4 vip pronti a entrare in casaIl Grande Fratello Vip si prepara a tornare in onda a metà marzo con una conduzione completamente rinnovata.

Aggiornamenti e notizie su Ilary Blasi

Temi più discussi: GFVip8, i concorrenti scelti da Signorini ma fatti fuori da Ilary Blasi: la lista completa; Grande Fratello Vip (17 marzo), cosa è successo: Ilary Blasi tra gaffe e Totti, Antonella Elia flop al televoto, nomination e polemiche; L’emozione di Ilary Blasi al Gf Vip: Torno a casa mia, con lei in studio la figlia Chanel; Riso in bianco, pesce, yoga e pesetti: così Ilary Blasi si è preparata per il GF Vip.

Alessia Macari: Mi piacerebbe tornare al GF VIP con Ilary Blasi! Quello di Signorini? Come stare ai domiciliariAlessia Macari, vincitrice del GF Vip 2016, in una recente intervista a Leggo parla di un possibile ritorno al GF VIP. rumors.it

GF Vip: Selvaggia Lucarelli contro Ilary Blasi: Sei pagata per condurre, faccio io il recap?Scintille in diretta al Grande Fratello Vip 2026. Ilary Blasi chiede un riassunto a Selvaggia Lucarelli, ma l'opinionista la gela in studio. mondotv24.it

Voto al look di Ilary Blasi per il suo grande ritorno al Grande Fratello! #grandefratellovip #GFVIP - facebook.com facebook

Quando c'è Ilary Blasi a guidare il #gfvip riesce a farmi dimenticare i difetti di un reality che non sopporto. Almeno si ride, si fa caciara, (si litiga grazie a Lucarelli). Lo dicevo anche quando le davano contro per questo stile, Ilary è unica x.com