Sequestrata e torturata in uno scantinato dall' ex fidanzato e tre ragazzine | 15enne riesce a scappare trovata in strada ricoperta di sangue
Una ragazzina di 15 anni è riuscita a scappare dopo essere stata sequestrata e torturata in uno scantinato nel centro di Lione. La giovane, trovata in strada ricoperta di sangue, ha raccontato di aver subito violenze dall’ex fidanzato e da altre tre ragazzine. La polizia ha avviato le indagini e sta cercando di fare luce su quanto accaduto.
Orrore a Lione, in Francia. Una ragazzina di 15 anni è stata sequestrata e torturata all'interno di uno scantinato nel sud della città. I suoi aguzzini, altri quattro minori, sono stati arrestati dalla polizia francese: si tratta dell'ex fidanzato della vittima e di altre tre ragazzine.
Orrore a Lione: 15enne sequestrata e torturata dal “branco” dei coetanei
Una ragazzina di 15 anni è stata sequestrata e torturata da un gruppo di coetanei a Lione.
Adolescente sequestrata e torturata in uno scantinato a Lione: arrestati quattro minorenni, fra loro tre ragazzeUna ragazza di 15 anni è stata tenuta prigioniera e brutalmente torturata in uno scantinato a sud di Lione da quattro minorenni, tra cui tre ragazze, arrestati ieri, secondo quanto riferito da fonti v ... gazzettadiparma.it
Francia, adolescente sequestrata e seviziata per ore da 4 minorenniLa ragazza, una 15enne, è stata seviziata dall'ex e da tre ragazzine. È riuscita a fuggire ed è stata trovata dai passanti ieri mattina presto, mentre vagava insanguinata. Cinque gli arrestati Una rag ... tg24.sky.it
