Sequestrata e torturata in uno scantinato dall' ex fidanzato e tre ragazzine | 15enne riesce a scappare trovata in strada ricoperta di sangue

Una ragazzina di 15 anni è riuscita a scappare dopo essere stata sequestrata e torturata in uno scantinato nel centro di Lione. La giovane, trovata in strada ricoperta di sangue, ha raccontato di aver subito violenze dall’ex fidanzato e da altre tre ragazzine. La polizia ha avviato le indagini e sta cercando di fare luce su quanto accaduto.

