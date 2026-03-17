Droni contro l’ambasciata Usa a Baghdad Missili su Israele che bombarda Beirut – La diretta

Nel diciottesimo giorno di guerra, Beirut è stata colpita dai bombardamenti di Israele, mentre a Baghdad alcuni droni hanno preso di mira l’ambasciata statunitense. L’offensiva coinvolge diverse aree, con attacchi in corso su più fronti. La situazione rimane tesa e le operazioni militari si susseguono senza sosta.

Nel diciottesimo giorno della guerra tra Israele, Usa e Iran Beirut è stata bombardata dagli aerei di Tel Aviv, mentre una serie di droni ha colpito l’ambasciata Usa a Baghdad. L’Iran ha lanciato una serie di attacchi contro Israele. Intanto l’Australia fa sapere che non manderà una nave da guerra nel Medio Oriente, mentre il presidente Usa Donald Trump chiede ai paesi vicini di unirsi in una coalizione navale per assicurare passaggio sicuro alle petroliere attraverso lo stretto di Hormuz, dove passa il 20% di tutto il commercio di petrolio mondiale. « L’Australia non ha ricevuto richieste dagli Stati Uniti di mandare una nave da guerra nello stretto di Hormuz, e non la manderebbe anche se venisse chiesto», ha detto la ministra dei trasporti Catherine King alla radio ABC. 🔗 Leggi su Open.online

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