Il Palermo va a Bari e conquista una vittoria netta. I rosanero segnano tre gol e chiudono la partita senza troppi problemi, lasciando il Bari a bocca asciutta. La squadra di Longo subisce un duro colpo e si trova in difficoltà, mentre il Palermo sale al terzo posto in classifica. Una prova di forza che cambia gli equilibri in campionato.

Per stare lassù, dopotutto, ci vuole testa. Il Palermo la mette due volte in dieci minuti e sbriga in scioltezza la pratica Bari: i rosanero giocano un secondo tempo da categoria superiore segnando con due incornate (Le Douaron e Pohjanpalo, diverse ma splendide entrambe) e un rigore di Ranocchia. Inzaghi ha ottenuto quanto chiesto: una prova di forza per agganciare, almeno per una notte, il Monza al terzo posto. Per il Bari è un venerdì nero: zero tiri nello specchio, già cancellati i passi avanti di Cesena. Finisce 3-0 per i siciliani. Nei biancorossi, rispetto alla trasferta di Cesena, confermati Rao e De Pieri, ma cambia la punta: Moncini al posto di Gytkjaer. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Palermo, prova di forza: Le Douaron, Pohjanpalo e Ranocchia stendono il Bari

