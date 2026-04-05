Avellino ko al Barbera 2-0 | Palumbo e Ranocchia stendono i lupi

Il Palermo ha battuto l’Avellino con il punteggio di 2-0 al Barbera, in una partita che si è conclusa dopo un confronto ricco di episodi decisivi. La sfida si è conclusa con due reti siglate da Palumbo e Ranocchia, che hanno determinato il risultato finale. La partita si è svolta in un clima di grande intensità, con entrambe le squadre che hanno cercato di imporsi sul campo.

Tempo di lettura: 5 minuti Il Palermo supera 2-0 l’ Avellino al Barbera al termine di una sfida intensa e segnata dagli episodi. I rosanero sbloccano il match nel primo tempo con Palumbo, sfruttando un errore biancoverde, mentre per l’Avellino pesa come un macigno l’espulsione di Izzo poco prima dell’intervallo. In inferiorità numerica, i lupi provano a restare in partita nella ripresa, ma nel finale arriva il colpo del ko firmato Ranocchia, che chiude definitivamente i conti. Sugli spalti presente anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Una sconfitta amara per i biancoverdi, penalizzati dagli errori e incapaci di reagire con efficacia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Avellino ko al Barbera (2-0): Palumbo e Ranocchia stendono i lupi Leggi anche: Palermo, prova di forza: Le Douaron, Pohjanpalo e Ranocchia stendono il Bari Sampdoria-Palermo 3-3, le pagelle: Ranocchia in serata no, Palumbo decisivo nei minuti finaliUn punto importante, che permette al Palermo di prolungare la serie di risultati utili consecutivi: i rosanero pareggiano 3-3 contro la Samp, grazie... Temi più discussi: Pasqua di riscatto per l’Avellino: sfida al Palermo dopo il ko con la Sampdoria; Palermo, Pasqua decisiva al Barbera: arriva l’Avellino, rosanero all’assalto della promozione; Verso Palermo-Avellino, il focus sulla formazione di Inzaghi; Palermo-Avellino, il Barbera si prepara a spingere: parte il momento decisivo. Palermo-Avellino 5 aprile 2026: orario, arbitro, precedenti e statisticheSerie B 2025-26, 33a giornata. Statistiche, precedenti, numeri per capire la partita Palermo-Avellino ... sport.virgilio.it Sorpresa al Barbera: allo stadio c'è Mattarella per Palermo-AvellinoIl capo dello Stato, noto tifoso rosanero, ha voluto seguire da vicino la squadra della sua città, regalando un momento particolare ai presenti. Non è frequente vedere Mattarella sugli spalti per part ... corrieredellosport.it Mattarella torna al Barbera per seguire Palermo-Avellino x.com Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è al Barbera per assistere a Palermo-Avellino, gara valida per la trentatreesima giornata di Serie B. Fieramente palermitano, da sempre tifoso dei rosanero, Mattarella assiste al match dalla tribuna Autorità. #ilm facebook