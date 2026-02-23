Fermignano resta in dieci punito nel finale La Fermana passa e mantiene il primato
La partita tra Fermignano e Fermana termina con un'espulsione nei minuti finali, che decide il risultato. La Fermana conquista tre punti grazie a un gol nel finale, mantenendo il primo posto in classifica. La causa della sconfitta del Fermignano risiede nella decisione del direttore di gara di espellere un giocatore, che ha influenzato l’andamento della partita. I padroni di casa hanno tentato di reagire, ma non sono riusciti a trovare il pareggio.
FERMIGNANESE 0 FERMANA 1 FERMIGNANESE: Marcantognini, Mattioli, Labate, Santi, Mariotti, Binale, Iacovoni (36’ st Bravi), Bozzi, Cordella, Arduini, Saidykhan. All. Pazzaglia. FERMANA: Blasizza, Frinconi (20’ st Patronelli), Kieling, Marin, Cabrera, Barellini (1’ st Rodrigue), Scanagatta, Fofi, Siculi, Barrasso, Cicarevic (27’ st Carmona). All. Gentilini. Arbitro: Gasparoni di Jesi. Rete: 42’ st Barrasso. Note: espulso Saidykhan al 19’ st per doppia ammonizione. Vittoria della capolista Fermana sul campo di una sfortunata Fermignanese: i tre punti si sono concretizzati nei minuti finali della gara grazie al gol di Barrasso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Fermana a Fabriano: sfida per il primato, ma Cerreto in ripresa e pronto a rendere difficile la vita a Cruciani.La Fermana si prepara a sfidare il Fabriano Cerreto in una partita fondamentale per mantenere il primo posto nel girone.
