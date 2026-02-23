fermignano resta in dieci punito nel finale la fermana passa e mantiene il primato

La partita tra Fermignano e Fermana termina con un'espulsione nei minuti finali, che decide il risultato. La Fermana conquista tre punti grazie a un gol nel finale, mantenendo il primo posto in classifica. La causa della sconfitta del Fermignano risiede nella decisione del direttore di gara di espellere un giocatore, che ha influenzato l’andamento della partita. I padroni di casa hanno tentato di reagire, ma non sono riusciti a trovare il pareggio.