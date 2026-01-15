Hockey il Cus Pisa si gode l' Under 14 | ragazzi in finale nazionale la femminile a un passo dal traguardo

Il Cus Pisa festeggia i risultati delle proprie squadre giovanili di hockey, con l’Under 14 maschile che si è qualificata per le finali nazionali, e la squadra femminile vicina a raggiungere un importante traguardo. Un percorso caratterizzato da un girone impegnativo e partite di grande livello, che testimoniano la crescita e l’impegno delle giovani promesse del club.

Un girone duro, combattuto, ricco di partite intense. L’Under 14 maschile si è qualificata prima nel suo raggruppamento e andrà alle finali nazionali del campionato federale, un traguardo importante e tutt’altro che scontato. L’esordio, però, è stato una doccia fredda, con una sconfitta per 8-2 nella prima partita del concentramento di andata a Pisa. Nella seconda gara, contro il Bad Lake, i ragazzi hanno cambiato atteggiamento: più determinazione, maggiore compattezza e tanta voglia di dimostrare il proprio valore. In un contesto di grande competizione è così arrivata una vittoria fondamentale. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

