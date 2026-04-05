PAGELLE | Palermo-Avellino | rosso decisivo pochi squilli in attacco

Nella partita tra Palermo e Avellino, un episodio ha deciso l'esito del match, con un cartellino rosso che ha influenzato l'andamento della gara. La squadra ospite ha faticato a creare occasioni da gol, mentre i padroni di casa hanno approfittato delle opportunità per segnare. La serata si è conclusa con la vittoria del Palermo, lasciando l’Avellino con una sconfitta che ha evidenziato alcune ingenuità e decisioni decisive sul campo.

Tempo di lettura: 3 minuti Serata amara per l’Avellino, che esce sconfitto dal confronto contro il Palermo pagando a caro prezzo episodi e ingenuità. La squadra di Davide Ballardini prova a restare in partita con ordine e qualche buona trama di gioco, ma viene subito colpita e fatica a reagire con continuità. L’espulsione nel primo tempo complica ulteriormente i piani, costringendo i biancoverdi a una gara in salita, giocata più di sacrificio che di qualità. Nonostante qualche spunto interessante, soprattutto nella fase centrale del match, ai lupi manca lucidità negli ultimi metri e quella cattiveria necessaria per riaprire la gara. Il Palermo gestisce e colpisce nei momenti chiave, mentre l’Avellino resta con il rammarico di una prestazione non del tutto negativa ma insufficiente per portare a casa punti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - PAGELLE | Palermo-Avellino: rosso decisivo, pochi squilli in attacco Sampdoria-Palermo 3-3, le pagelle: Ranocchia in serata no, Palumbo decisivo nei minuti finaliUn punto importante, che permette al Palermo di prolungare la serie di risultati utili consecutivi: i rosanero pareggiano 3-3 contro la Samp, grazie... Leggi anche: Le pagelle di Venezia-Avellino: rosso, errori e poca reazione Temi più discussi: Palermo-Avellino: finalmente si torna in campo; Bosnia-Italia, le pagelle degli azzurri: Kean segna ma poi spreca, Palestra è il futuro; Verso Palermo-Avellino: diffide da gestire; Verso Palermo-Avellino: tra dubbi e certezze. Serie A: 7 partite Serie B: 9 partite Coppa Italia: 1 partiteSerie B 2025/2026, 33a giornata. Le ultime notizie sulla partita Palermo-Avellino: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it Palermo-Avellino 2-0: raddoppio firmato da RanocchiaI rosanero chiamati a non sbagliare per continuare la rincorsa alle prime posizioni. Presente in tribuna il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. lasicilia.it Mattarella torna al Barbera per seguire Palermo-Avellino x.com Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è al Barbera per assistere a Palermo-Avellino, gara valida per la trentatreesima giornata di Serie B. Fieramente palermitano, da sempre tifoso dei rosanero, Mattarella assiste al match dalla tribuna Autorità. #ilm facebook