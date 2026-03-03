Nella partita tra Venezia e Avellino, il Venezia si impone con un risultato netto, mostrando maggiore intensità e precisione offensiva. L’Avellino subisce un'espulsione che modifica gli equilibri in campo e commette numerosi errori, mentre il Venezia sfrutta le occasioni per segnare. La serata si conclude con un risultato che riflette la superiorità del Venezia e le difficoltà dell’Avellino.

Una gara compromessa dagli episodi e da troppe disattenzioni individuali. Il Venezia impone ritmo, qualità e intensità, mentre l’Avellino fatica a restare compatto. L’espulsione cambia l’inerzia, ma la sensazione è che la squadra fosse già in affanno Serata amara per l’Avellino, travolto da un Venezia più intenso, più organizzato e spietato sotto porta. La gara si complica definitivamente con l’espulsione di Tutino, episodio che spezza gli equilibri e lascia i biancoverdi in balia dell’avversario. Troppi errori individuali, poca compattezza tra i reparti e una difficoltà evidente nel reggere il ritmo imposto dai padroni di casa. Daffara 5. È uno dei pochi a salvarsi davvero. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Le pagelle di Venezia-Avellino: rosso, errori e poca reazione

LE PAGELLE | Avellino deludente: errori, poca qualità e troppe insufficienzePrestazione opaca dei biancoverdi, puniti da un gol subito a freddo e incapaci di reagire con continuità e personalità.

Sanremo 2026, le pagelle della prima serata: molto amore, poca realtà e la rivincita degli outsiderArchiviata la parentesi olimpica di Milano-Cortina, l’Italia può dunque dedicarsi all’evento che, più di qualsiasi incontro di curling, unisce tutti...

Gol PAZZESCHI che non vedremo più

Una raccolta di contenuti su Le pagelle di Venezia Avellino rosso...

Temi più discussi: Il Sudtirol frena il Venezia, pari anche fra Empoli e Cesena nel derby degli Shpendi; Avellino, sfida decisiva in Laguna: pesano classifica e assenze; Pagelle Avellino-Juve Stabia 0-0: Insigne incoraggiante (6), Simic insicuro (5,5). Ballardini, la cura continua (6); Sudtirol-Venezia, le pagelle: Stankovic il migliore (7), Perez svogliato (5). I cambi non incidono.

DIRETTA/ Venezia Avellino (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si comincia! (oggi 3 marzo 2026)Diretta Venezia Avellino, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dallo Stadio Penzo per il ventottesimo turno della Serie B, stagione 2025/2026. ilsussidiario.net

Questa sera il Venezia contro l'Avellino per difendere la vettaGli uomini di Stroppa scenderanno in campo alle ore 20 al Penzo. Il tecnico: «Mai come in questo momento la testa fa la differenza» ... today.it

Avellino,contro il Venezia per dimostrare che il Lupo è ancora vivo - facebook.com facebook

Venezia vs Avellino Bari vs Empoli Palermo vs Mantova It's all free. Watch live Italian football on Destination Calcio. x.com