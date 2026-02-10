Sampdoria-Palermo 3-3 le pagelle | Ranocchia in serata no Palumbo decisivo nei minuti finali

La partita tra Sampdoria e Palermo si chiude con un 3-3 spettacolare. La squadra di casa spinge, ma i rosanero resistono e trovano il pareggio negli ultimi minuti con un gol di testa di Ceccaroni. Ranocchia non brilla, mentre Palumbo si mette in evidenza e decide nel finale. Un punto che permette al Palermo di allungare la serie di risultati positivi.

Un punto importante, che permette al Palermo di prolungare la serie di risultati utili consecutivi: i rosanero pareggiano 3-3 contro la Samp, grazie alla rete di testa di Ceccaroni arrivata nelle battute finali della partita. La difesa rosa non è apparsa brillantissima, troppe le letture errate.

