Pagelle Cremonese Bologna | magia Joao Mario Rowe dominante Maleh-Ferguson nel finale…VOTI

Nel match della 31ª giornata tra Cremonese e Bologna, sono stati assegnati i voti ai giocatori protagonisti sul campo. Joao Mario ha regalato momenti di talento, mentre Rowe si è distinto per la sua presenza in fase offensiva. Nel finale, Maleh e Ferguson sono entrati in gioco, ma con prestazioni meno incisive. Ecco le pagelle e i giudizi sui principali protagonisti di questa partita.

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