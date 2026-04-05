Cremonese-Bologna 1-2 nel finale espulsi Maleh e Ferguson

Nella partita di Serie A tra Cremonese e Bologna, i rossoblù hanno vinto in trasferta con il risultato di 2-1. Nel corso del secondo tempo, sono stati espulsi Maleh e Ferguson. La sfida si è disputata nel weekend in cui la massima serie italiana è tornata dopo la pausa per i playoff mondiali. La Cremonese ha subito la seconda sconfitta consecutiva, mentre il Bologna ha ottenuto una vittoria importante dopo la sconfitta precedente contro la Lazio.

Il Bologna stende la Cremonese in casa per 1-2. Nel weekend che segna il ritorno della Serie A dopo l’infelice pausa dedicata ai playoff per le qualificazioni al Mondiale 2026, i rossoblu si riscattano dopo la sconfitta subita per mano della Lazio lo scorso 22 marzo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bologna FC 1909 (@bolognafc1909) Le reti del Bologna arrivano tutte nel primo tempo. La partita si sblocca al 3? con João Mário, seguito al 16? dal compagno Jonathan Rowe. La Cremonese, in evidente difficoltà, cerca di riaprire i giochi troppo tardi, durante il primo minuto di recupero allo scadere dei 90? regolamentari. La rete arriva su rigore: Ravaglia sbaglia il tempo dell’uscita e travolge Floriani Mussolini, che era sfilato alle spalle di Miranda. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cremonese-Bologna 1-2, nel finale espulsi Maleh e Ferguson Cremonese, Nicola nel post partita: «Dobbiamo ripartire dal secondo tempo. Gli arrivi di Luperto, Maleh e Thorsby ci hanno dato qualità»Chiesa, il Liverpool apre alla cessione e indica il prezzo! Con una favorita in pole position… Manchester United, c’è un grande sogno per l’estate!... Cremonese, rivoluzione Nicola per l’Atalanta: Luperto, Thorsby e Maleh titolariVigilia di lavoro intenso al Centro Sportivo “Giovanni Arvedi” per la Cremonese, che lunedì affronterà l’Atalanta con la necessità di integrare i... Temi più discussi: Cremonese-Bologna: probabili formazioni e statistiche; Cremonese-Bologna, il pronostico della nostra intelligenza artificiale; Diretta Cremonese-Bologna: formazioni, dove vederla in tv e live streaming su DAZN; Serie A: in campo Cremonese-Bologna 0-2 DIRETTA. Cremonese-Bologna 1-2: gol di Joao Mario e Rowe per gli emilianiLa squadra di Italiano ritrova il successo in campionato, battendo 2-1 la Cremonese, e sale all'ottavo posto in classifica. Dopo appena tre minuti la sblocca Joao Mario, poi al quarto d'ora il mancino ... sport.sky.it Serie A, Cremonese-Bologna 1-2: rossoblu a -9 dalla RomaGli uomini di Italiano archiviano nel primo tempo la pratica Cremonese grazie alle reti siglate da Joao Mario e Rowe. siamolaroma.it Gli straordinari ultimi 10 minuti di Cremonese-Bologna fallo di Ravaglia su Romano Mussolini e rigore per la Cremonese realizzato da Bonazzoli per l'1-2 Gomitata di Maleh a Zortea e rosso diretto per il centrocampista della Cremonese M facebook SERIE A | In campo Cremonese-Bologna #ANSA x.com