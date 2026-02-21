LIVE Brescia-Olimpia Milano 102-106 Coppa Italia basket 2026 in DIRETTA | i meneghini volano ancora in finale con Brooks e Shields decisivi

Brooks e Shields hanno guidato l’Olimpia Milano alla vittoria contro Brescia con il punteggio di 106-102 in una partita combattuta. La sfida, valida per la Coppa Italia 2026, si è decisa negli ultimi minuti, grazie a un parziale di grande intensità. La vittoria permette ai meneghini di qualificarsi in finale, mantenendo alta la tensione per l’ultimo atto della competizione. La partita ha visto un ritmo veloce e molti momenti di spettacolo.

LIVE Brescia-Olimpia Milano 102-106, Coppa Italia basket 2026 in DIRETTA: i meneghini volano ancora in finale con Brooks e Shields decisivi