LIVE Brescia-Olimpia Milano 102-106 Coppa Italia basket 2026 in DIRETTA | i meneghini volano ancora in finale con Brooks e Shields decisivi
Brooks e Shields hanno guidato l’Olimpia Milano alla vittoria contro Brescia con il punteggio di 106-102 in una partita combattuta. La sfida, valida per la Coppa Italia 2026, si è decisa negli ultimi minuti, grazie a un parziale di grande intensità. La vittoria permette ai meneghini di qualificarsi in finale, mantenendo alta la tensione per l’ultimo atto della competizione. La partita ha visto un ritmo veloce e molti momenti di spettacolo.
20:01 Termina qui la nostra diretta Live per questa sera. Grazie a tutti voi, amiche e amici di OA Sport, per averci seguito. Buon proseguimento di serata e un saluto sportivo! 19:58 Top scorer: Brescia: Della Valle 29, Massinburg 28, Bilan e Burnell 13; Olimpia Milano: Brooks 27, LeDay e Shields 17 Finisce qui: l'Olimpia Milano batte la Germani Brescia per 102-106 e vola in finale dove attende l'avversaria tra Tortona e Virtus Bologna! 102-106 Altra tripla della disperazione di Della Valle. 99-106 22 di Shields a cronometro fermo. Anche coach Cotelli chiama time-out.
LIVE Brescia-Olimpia Milano 72-76, Coppa Italia basket 2026 in DIRETTA: 9 punti in fila di Armoni Brooks per il sorpasso milanese dopo 30?Armoni Brooks ha segnato nove punti consecutivi, determinando il sorpasso dell’Olimpia Milano contro Brescia.
LIVE Brescia-Olimpia Milano 83-90, Coppa Italia basket 2026 in DIRETTA: milanesi a +7, volata decisiva per un posto in finaleMilano ha vinto contro Brescia con un punteggio di 90-83, grazie a una prestazione decisiva nel quarto periodo.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
