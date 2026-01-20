LIVE Real Madrid-Olimpia Milano 30-23 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | Ricci e Brooks tengono i meneghini in scia alla prima sirena

Segui in tempo reale la partita di Eurolega tra Real Madrid e Olimpia Milano, con aggiornamenti sul punteggio e le azioni principali. Attualmente il risultato è di 30-23 in favore dei padroni di casa, con Ricci e Brooks che mantengono i meneghini in partita. Resta aggiornato per tutte le novità e i dettagli sull’andamento del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 34-25 Lyles dalla media per il mini-parziale del Real. 32-25 Garuba appoggia per rispondere subito. 30-25 Armoni Brooks col taglio su assist di Ricci! -5 Olimpia. Inizia il secondo quarto alla Movistar Arena! Si chiude il primo quarto: dopo 1o' il Real Madrid è avanti 30-23 sull'Olimpia Milano! 30-23 AAAARMONIII BROOOOKSSS! LA BOMBA DA LONTANISSIMOOOOOOO 30-20 PIPPOOO RICCCIIII! TRIPLAAAAAAAAAA 30-17 Maledon appoggia in campo aperto, con i Blancos che alzano l'intensità sul finire di primo quarto. 28-17 Kramer da tre per il +11 Real. 25-17 Un libero lasciato sul ferro da Josh Nebo.

