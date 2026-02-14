tutte le donne e gli uomini di olivetti chi della giunta si ricandida e chi no

Massimo Olivetti si prepara a competere nuovamente alle prossime elezioni, dopo aver deciso di candidarsi per il secondo mandato. La sua scelta ha suscitato reazioni tra i membri della Giunta, con alcuni assessori che confermano la volontà di ricandidarsi, mentre altri preferiscono non ripresentarsi. Sei assessori hanno infatti annunciato pubblicamente la loro intenzione di sostenere Olivetti, rafforzando così la squadra di centrodestra pronta a sostenere la sua candidatura.

Il centrodestra pronto alla corsa per sostenere il mandato bis di Massimo Olivetti, sei assessori, annunciano la ricandidatura. A dire no è stata l’assessore di Fratelli d’Italia con delega alle politiche sociali e pari opportunità, Cinzia Petetta. "Ringrazio tutti, continuerò ad essere a disposizione della città nel modo in cui riterrò più utile. Non sussistono al momento le condizioni necessarie per proseguire con il mio impegno politico" dichiara l’esponente di Fratelli d’Italia. Pronto alla corsa per un mandato bis l’assessore all’urbanistica e alle frazioni Gabriele Cameruccio: "Mi ricandido perché credo fermamente nel ruolo delle istituzioni e nella loro capacità di produrre benefici completi per la collettività – spiega Cameruccio – La realizzazione di programmi di governo seri ed efficaci, anche a livello locale, richiede tempo e continuità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

