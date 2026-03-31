A Oleggio torna la Corsa della torta | per la prima volta c' è anche il Palio delle donne

A Oleggio si terrà nuovamente la Corsa della torta, prevista per domenica 5 aprile alle 15 in piazza Martiri. Per la prima volta, l’evento sarà accompagnato dal Palio delle donne. La manifestazione include anche un corteo storico in costume che attraversa le vie del centro storico della città.

Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga Tradizione. A Pasqua, domenica 5 aprile, alle 15 a Oleggio in piazza Martiri si svolgerà la tradizionale Corsa della torta, accompagnata dal corteo storico in costume per le vie del centro storico. Intrattenimento musicale con gli alunni della Verjus di Oleggio scuola secondaria di primo grado, in occasione del 25esimo anno di fondazione. Dalle 17 corse dei ragazzi, delle ragazze e del Palio degli adulti uomini e donne. Per la prima volta nella storia verrà disputata la Corsa della torta - Palio delle donne, come da approvazione del consiglio comunale avvenuto nel mese febbraio 2026. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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