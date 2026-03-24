Germania i soccorritori cercano di rimettere in mare una megattera arenatasi nel Mar Baltico

Nel nord della Germania, le squadre di soccorso stanno cercando di rimandare in mare una megattera che si è arenata in acque poco profonde nel Mar Baltico. Le operazioni sono in corso per tentare di ripristinare la balena nel suo habitat naturale. La megattera si trova in una zona di difficile accesso e le autorità monitorano la situazione da vicino.

Le squadre di soccorso nel nord della Germania stanno lavorando per rimettere in mare una megattera arenatasi in acque poco profonde nel Mar Baltico. Martedì mattina gli esperti si sono riuniti sulla spiaggia di Timmendorfer Strand per trovare un modo di tirare fuori dall’acqua il mammifero lungo 10 metri, dopo che l’alta marea non era stata sufficiente per permettere all’animale di nuotare liberamente con le proprie forze. Anche i precedenti tentativi di salvataggio di lunedì pomeriggio, con l’ausilio di motovedette della polizia, gommoni e droni dei vigili del fuoco che guidavano le operazioni, non hanno avuto successo. Gli esperti ritengono che la balena sia un giovane maschio, poiché, a differenza delle femmine, tendono a migrare. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Germania, i soccorritori cercano di rimettere in mare una megattera arenatasi nel Mar Baltico Articoli correlati Una nave è stata fermata in Finlandia per il danneggiamento di un cavo nel Mar BalticoUna nave sospettata di aver danneggiato un cavo di telecomunicazioni sottomarino che collega Helsinki a Tallinn, nel Golfo di Finlandia, è stata... Leggi anche: I cambiamenti climatici abbassano il livello delle acque nel Mar Baltico. Com’è possibile? Aggiornamenti e notizie su Mar Baltico Germania, i soccorritori cercano di rimettere in mare una megattera arenatasi nel Mar Baltico(LaPresse) Le squadre di soccorso nel nord della Germania stanno lavorando per rimettere in mare una megattera arenatasi in acque poco profonde ... stream24.ilsole24ore.com Balena megattera arenata nel Baltico tedesco, svaniscono le speranze di salvataggioI soccorritori cercano di riportare in acque profonde una balena arenata sulla costa del Mar Baltico, vicino a Timmendorfer Strand, in Germania, lunedì 23 marzo 2026 ... msn.com