I cambiamenti climatici abbassano il livello delle acque nel Mar Baltico Com’è possibile?

Il riscaldamento globale provoca il calo del livello delle acque nel Mar Baltico. L’aumento delle temperature accelera lo scioglimento dei ghiacci e modifica le correnti, riducendo la quantità d’acqua presente. Recentemente, le medie di profondità sono calate di alcuni centimetri rispetto all’anno scorso. Questo fenomeno mette in evidenza come i cambiamenti climatici abbiano effetti concreti sugli ambienti marini. Le autorità monitorano attentamente le variazioni per capire i prossimi sviluppi.

Gli effetti dell’inquinamento possono manifestarsi sotto varie forme. In questo momento, i cambiamenti climatici stanno influenzando direttamente il Mar Baltico. Infatti, in un contesto ambientale in cui il livello globale dei mari sale a causa dello scioglimento dei ghiacciai, quello del Baltico sta subendo un calo. Quindi, è una cosa positiva? Assolutamente no, è solo un modo peculiare in cui la crisi climatica si manifesta. L’effetto diretto dei cambiamenti climatici sul Mar Baltico. All’inizio di febbraio, infatti, si è verificato un abbassamento notevole del livello dell’acqua nel Mar Baltico. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

