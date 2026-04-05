Nuovo affondo di Marco Falcone | A Schifani chiediamo un cambio di passo Forza Italia ritrovi equilibri e unità

Dopo un incontro a Palazzo d'Orleans, un rappresentante di Forza Italia ha rivolto un appello al presidente del Parlamento, chiedendo un cambio di passo per agevolare il completamento della legislatura. Questa richiesta è stata accompagnata dall'intenzione di ritrovare unità e stabilità all’interno del partito, in un momento di tensioni interne. Il politico ha sottolineato l'importanza di un impegno condiviso per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Dopo l'incontro dei giorni scorsi con il presidente della Regione, l'eurodeputato torna all'attacco durante l'assemblea del partito. "Ora serve un governo politico di alto profilo" L'affondo di Marco Falcone è arrivato dopo l'incontro dei giorni scorsi a Palazzo d'Orleans. "Abbiamo chiesto un cambio di passo al presidente Renato Schifani per aiutarlo a portare a compimento nel migliore dei modi la legislatura". L'occasione per ribadirlo è stata l'assemblea di Forza Italia a Catania. "Non è lesa maestà, bensì un invito all'ascolto di tutti e, soprattutto, dei cittadini. Serve un governo politico di alto profilo, che tenga conto di tutta la classe dirigente di Forza Italia in Sicilia, e non soltanto di una corrente. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Leggi anche: Forza Italia, Falcone incontra Schifani e riapre la polemica: "Nessun segnale per un cambio di passo" Falcone incontra Schifani: "Chiesto un cambio di passo, ma nessun segnale"Probabilmente si vuole continuare su un percorso di autoassoluzione che, al netto delle attenuanti, non ci sembra quello più adatto alle... Si parla di: Centrodestra in tilt in Sicilia: dagli scandali al flop referendum; Forza Italia, liste pronte e attacco dopo l’inchiesta: Si dimetta tutto il Cda e poi stoccata su Falcone. Forza Italia Sicilia: Marco Falcone chiede a Schifani un cambio di passo nella gestione del partitoForza Italia in Sicilia, esplode lo scontro interno: Falcone e Tomarchio chiedono un «cambio di passo» a Schifani. L’eurodeputato e il parlamentare regionale sollecitano un rinnovamento radicale del p ... cataniaoggi.it