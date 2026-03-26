Falcone incontra Schifani | Chiesto un cambio di passo ma nessun segnale

Questa mattina a Palermo, l'eurodeputato Marco Falcone, vice capo, ha incontrato il presidente Schifani per discutere delle recenti evoluzioni politiche e della gestione di Forza Italia in Sicilia. Falcone ha affermato di aver chiesto un cambiamento di strategia, ma ha aggiunto che non sono stati riscontrati segnali concreti in questa direzione.

Probabilmente si vuole continuare su un percorso di autoassoluzione che, al netto delle attenuanti, non ci sembra quello più adatto alle circostanze", ha detto il vice capo delegazione FI al Parlamento europeo "Ho incontrato questa mattina a Palermo il presidente Renato Schifani per un confronto approfondito su quanto emerso nelle ultime settimane e sulla necessità, ormai evidente, di un cambio di passo nella gestione di Forza Italia in Sicilia", dichiara l'eurodeputato Marco Falcone, vice capo delegazione FI al Parlamento europeo. "La discussione ha riguardato anche le prospettive del governo regionale siciliano: ho sottolineato l’importanza di una svolta di alto profilo, capace di consolidare i risultati raggiunti e di rafforzare il rapporto con cittadini e l'opinione pubblica siciliana. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Falcone incontra Schifani: "Chiesto un cambio di passo, ma nessun segnale" Articoli correlati Governo, Donzelli: "Dimissioni Santanchè? Serviva dare segnale cambio di passo"“Non lo decidono le opposizioni e i giornali quando il presidente del Consiglio pensa di cambiare un ministro, lo decide il presidente del Consiglio. Materne, delusi mamme e papà: "No al cambio di passo chiesto"Sedici voti contrari e nove favorevoli: con questo esito il Consiglio comunale boccia la mozione delle opposizioni sul futuro della Fondazione Scuole... Tutto quello che riguarda Falcone incontra Falcone incontra Schifani: Chiesto un cambio di passo in Forza Italia, ma nessun segnaleHo incontrato questa mattina a Palermo il presidente Renato Schifani per un confronto approfondito su quanto emerso nelle ultime settimane e sulla necessità, ormai evidente, di un cambio di passo nel ... ilsicilia.it Falcone incontra Schifani: Chiesto un cambio di passo, ma nessun segnaleProbabilmente si vuole continuare su un percorso di autoassoluzione che, al netto delle attenuanti, non ci sembra quello più adatto alle circostanze, ha detto il vice capo delegazione FI al Parlament ... cataniatoday.it