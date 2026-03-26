Forza Italia Falcone incontra Schifani e riapre la polemica | Nessun segnale per un cambio di passo

Nella giornata di oggi, si sono registrati segnali di tensione all’interno di Forza Italia, con un incontro tra il rappresentante regionale e il presidente del Senato, che ha riacceso le discussioni sulla linea del partito. Contestualmente, uno dei membri di spicco ha annunciato la dimissione dalla posizione di capogruppo al Senato, segnando un cambiamento interno.

Si accende lo scontro tra gli azzurri. L'eurodeputato all'attacco: "Il partito deve tornare a essere organizzato, autorevole e radicato nei territori" Ferri corti dentro Forza Italia in Sicilia, nella giornata che vede Maurizio Gasparri lasciare la carica di capogruppo al Senato. A riaprire la polemica, mai sopita, è l'eurodeputato Marco Falcone, vice capo delegazione di Forza Italia al Parlamento europeo: "Ho incontrato questa mattina a Palermo il presidente Renato Schifani per un confronto approfondito su quanto emerso nelle ultime settimane e sulla necessità, ormai evidente, di un cambio di passo nella gestione di Forza Italia in Sicilia". 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Forza Italia, Falcone incontra Schifani e riapre la polemica: "Nessun segnale per un cambio di passo" Articoli correlati Falcone incontra Schifani: "Chiesto un cambio di passo, ma nessun segnale"Probabilmente si vuole continuare su un percorso di autoassoluzione che, al netto delle attenuanti, non ci sembra quello più adatto alle... Viale Ceccarini, Forza Italia: “Serve un cambio di passo. Il salotto di Riccione non può essere lasciato così"Il capogruppo Andrea Dionigi Palazzi (Forza Italia) denuncia degrado, rifiuti e cantieri lasciati in stato di incuria nel cuore di Riccione Il... Una selezione di notizie su Forza Italia Temi più discussi: Referendum, Falcone (FI-PPE): Delusi per occasione persa. In Sicilia forte campanello d’allarme per Forza Italia e tutto il centrodestra; Elezioni a Viadana: Lega in alto mare, vertice per Forza Italia; Accordo UE–San Marino, Falcone (FI-PPE) incontra il Segretario Beccari; Effetto referendum in Sicilia, da Barbagallo ai De Luca: Avviso di sfratto a Schifani. Falcone incontra Schifani: Chiesto un cambio di passo, ma nessun segnaleLa discussione ha riguardato anche le prospettive del governo regionale siciliano: ho sottolineato l’importanza di una svolta di alto profilo, capace di consolidare i risultati raggiunti e di rafforz ... livesicilia.it Forza Italia, la stangata di Falcone a Schifani: Nessun cambio di passoMarco Falcone attacca Renato Schifani dopo l’incontro a Palermo: nessun cambio di passo in Forza Italia Sicilia. newsicilia.it "A Stefania Craxi, neo presidente del gruppo di Forza Italia al Senato, rivolgo i migliori auguri di buon lavoro". Lo scrive il segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani in un post su X. #ANSA - facebook.com facebook Ringrazio Maurizio Gasparri per l’impegno profuso in questi anni alla guida dei senatori di @forza_italia. La sua dedizione e lealtà verso la nostra bandiera è un esempio che tutti dovrebbero seguire e apprezzare. A Stefania Craxi, neo Presidente del Gruppo x.com