Nuova Flotilla verso Cuba dopo Gaza il gesto politico contro gli Usa e le restrizioni di Donald Trump

La Nuestra América Flotilla salpa verso Cuba, in risposta alle restrizioni imposte dagli Stati Uniti e alle tensioni legate alla situazione a Gaza. La nave vuole dimostrare solidarietà e portare aiuti umanitari come cibo e medicine all'isola. Intanto, si è aperta una campagna di donazioni per sostenere il viaggio.

Una nuova flotilla è in partenza verso Cuba. L'obiettivo è di portare cibo e medicine dopo le restrizioni degli Stati Uniti che hanno aggravato la crisi dell'isola. Si chiama Nuestra América Flotilla e dovrebbe partire a marzo verso Cuba, attraversando il Mar dei Caraibi. A ispirare la flotilla è la precedente missione diretta a Gaza. È partita anche la raccolta fondi e aiuti. Non si conosce ancora il numero di imbarcazioni, che dipenderà anche dalle donazioni.