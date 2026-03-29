Un infortunio ha coinvolto il laterale inglese del Genoa, Norton-Cuffy, e le sue condizioni sono considerate a rischio in vista della prossima partita contro la Juventus. La società sta monitorando attentamente l’evoluzione della condizione fisica del giocatore, senza ancora confermare la sua disponibilità per l’incontro. La situazione viene seguita dagli staff medici e tecnici delle due squadre.

sulle condizioni del laterale inglese del Genoa. Nuovo problema fisico per Brooke Norton-Cuffy. L’esterno del Genoa ha lasciato in anticipo il ritiro dell’ Inghilterra Under 21 a causa di un infortunio muscolare, saltando la sfida pareggiata per 1-1 contro Andorra, valida per le qualificazioni ai prossimi Europei di categoria. Il giocatore non è andato neanche in panchina ed è rientrato a Genova nella giornata di sabato. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata L’ex esterno dell’ Arsenal, seguito dalla Juve sul mercato, ha accusato un risentimento muscolare al flessore della coscia destra durante una normale sessione di allenamento con la nazionale guidata da Carsley. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Infortunio Norton-Cuffy: è a serio rischio per il match con la Juve. Le ultime

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