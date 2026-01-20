Norton Cuffy Juventus Ottolini vuole portare in bianconero il talento del Genoa I liguri però aprono ad una sola condizione Le ultime

Norton Cuffy, giovane talento del Genoa, è al centro delle trattative di mercato con la Juventus. Ottolini, dirigente bianconero, desidera portarlo in squadra, preferibilmente in prestito. Tuttavia, il Genoa valuta con attenzione questa opzione, aprendo solo a una cessione definitiva. La trattativa resta in fase di sviluppo, mentre entrambe le società continuano a negoziare le condizioni migliori per il trasferimento del giocatore.

Norton Cuffy Juventus, Ottolini spinge per l’esterno. Ma la formula del prestito non convince il Grifone, che punta ad una cessione definitiva. Il mercato della Juventus continua a muoversi su binari paralleli, cercando giovani talenti che possano garantire freschezza e fisicità sulle fasce. Nelle ultime ore, i riflettori si sono accesi su un profilo emergente del campionato italiano, portando il nome di Norton Cuffy in cima alla lista dei desideri di Ottolini. A fare il punto sulla situazione è stato uno dei volti più noti del giornalismo sportivo. Luca Marchetti, in collegamento con Sky Sport, ha parlato dell’interesse della Juventus per Norton-Cuffy, confermando che il giocatore è monitorato con estrema attenzione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

