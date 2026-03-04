Il Borgo dei Borghi 2026 | Nemi rappresenta il Lazio come votare su RaiPlay

Nel 2026, Nemi rappresenta il Lazio nella nuova edizione de Il Borgo dei Borghi, il concorso televisivo che mette in mostra i piccoli centri italiani. La trasmissione riprende il suo cammino con venti borghi scelti, uno per regione, e invita gli spettatori a votare tramite RaiPlay. La competizione si svolge nel rispetto di questa tradizione, con Nemi tra i protagonisti della gara.

L’Italia dei piccoli centri torna protagonista in televisione con una nuova edizione de Il Borgo dei Borghi: anche nel 2026 il celebre concorso televisivo dedicato ai luoghi più affascinanti del Paese porta al centro dell’attenzione venti borghi, uno per ogni regione. Tra questi c’è anche Nemi, che quest’anno rappresenta il Lazio. Il pubblico potrà partecipare direttamente alla competizione votando online attraverso RaiPlay. Ma come fare per sostenere il proprio borgo preferito? Il Borgo dei Borghi 2026 e la sfida dei 20 finalisti (con Nemi rappresentante del Lazio). Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La tredicesima edizione de Il Borgo dei Borghi, storico contest legato alla trasmissione di Rai 3 Kilimangiaro, mette in competizione venti località italiane selezionate per il loro patrimonio storico, paesaggistico e culturale. 🔗 Leggi su Funweek.it

