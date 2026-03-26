Addio ad un pezzo di storia del calcio Napoli | si è spento Beppe Savoldi

È venuto a mancare a 79 anni un ex calciatore noto nel mondo del calcio italiano. L'uomo, che aveva giocato come attaccante nel club di Napoli, è deceduto a Bergamo. La sua scomparsa rappresenta una perdita per il settore sportivo e per i tifosi della squadra. La notizia è stata confermata dalle fonti ufficiali del club e delle autorità sportive.

La leggenda azzurra si è spenta a Bergamo all'età di 79 anni. Per il suo trasferimento record dal Bologna al club partenopeo si guadagnò l'appellativo di "mister 2 miliardi" Grave lutto nel mondo del calcio italiano. Si è spenta una leggenda del Napoli, Beppe Savoldi. L'ex attaccante azzurro è deceduto a Bergamo all'età di 79 anni. A dare il triste annuncio è stato, via social, il figlio Gianluca, anch'egli ex calciatore del club partenopeo: “Se ne è andato in altra dimensione il nostro grande Beppe. I suoi luoghi, la sua casa e i suoi affetti lo hanno accompagnato fino all'ultimo momento lasciandoci custodi dei valori e dell'amore che hanno sempre costituito la cifra del suo percorso terreno. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Addio ad un pezzo di storia del calcio Napoli: si è spento Beppe Savoldi Articoli correlati Leggi anche: Napoli e mondo del calcio in lutto: è scomparso Beppe Savoldi Lutto nel calcio italiano, addio a Beppe SavoldiSi è spento a 79 anni, dopo una lunga malattia, l'ex centravanti di Napoli e Bologna Beppe Savoldi. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Beppe Savoldi Discussioni sull' argomento Addio a Bossi, le lacrime della sua Lega. Il Colle: Sincero democratico; Calcio italiano in lutto: è morto Beppe Savoldi. Addio ad un pezzo di storia del calcio Napoli: si è spento Beppe SavoldiLa leggenda azzurra si è spenta a Bergamo all'età di 79 anni. Per il suo trasferimento record dal Bologna al club partenopeo si guadagnò l'appellativo di mister 2 miliardi ... napolitoday.it Addio a Beppe Savoldi, Mister Due Miliardi: la storia del bomber da recordÈ morto Beppe Savoldi, 79 anni. L'ex attaccante del Napoli soprannominato Mr. Due Miliardi ha segnato 77 reti in 165 partite ... tuttonapoli.net Addio a Beppe #Savoldi, il ricordo del Napolista a firma Il Ciuccio Enzo #Biagi scrisse che Napoli era in rovina perché non aveva venduto #Gava, non per #Savoldi. #Vinicio storse il naso per il suo acquisto, soprattutto per la cessione di #Clerici - facebook.com facebook , ` . Il mondo del calcio piange la scomparsa di Beppe #Savoldi. L’ex attaccante di Atalanta, Bologna e Napoli è morto all’età di 79 anni. x.com