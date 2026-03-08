Il Milan sta facendo affidamento su Comotto, che nelle ultime partite contro lo Spezia si è messo in evidenza con prestazioni convincenti. I numeri mostrano un miglioramento evidente nel suo rendimento, segnando un passo deciso nella sua presenza in campo. La sua continuità e sicurezza stanno attirando l’attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori.

Qualche settimana fa Massimiliano Allegri aveva parlato anche dei giovani giocatori più interessanti del Milan: "Per ciò che ho visto io, ci sono tanti giovani di livello, ma ci sono quattro che sono fortissimi. Camarda, Bartesaghi, Comotto e Torriani. Hanno già esperienze di Serie A e Serie B, in futuro possono stare in rosa". Oltre a Bartesaghi stabilmente titolare con Milan, è Comotto che sta impressionando di più in questa parte di stagione con lo Spezia. Prestato in estate il classe 2008 sta crescendo in maniera esponenziale trovando sempre più spazio di recente. Contro il Padova e contro il Monza ha giocato titolare ed è stato uno dei migliori in campo per la squadra di Donadoni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan perché aspettare? Comotto sta dimostrando di essere pronto: i numeri parlano chiaro

