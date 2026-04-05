Nella 31ª giornata di Serie A, Napoli e Milan si affrontano allo stadio Maradona in una partita che può influenzare la classifica. Sono in programma tre confronti specifici tra giocatori di entrambe le squadre, considerati determinanti per l’andamento del match. La sfida si presenta come una delle più attese del campionato, con i tifosi e gli addetti ai lavori che seguono con attenzione i duelli principali in campo.

I riflettori del 'Maradona' sono pronti ad accendersi su Napoli-Milan, 31ª giornata di Serie A 20252026. Seconda contro terza, lunedì di Pasquetta alle 20:45, con il risultato di Inter-Roma già acquisito: un fattore che può aumentare la pressione o alleggerirla, a seconda dell’esito. Come sottolinea anche 'La Gazzetta dello Sport', la sfida potrebbe decidersi sui duelli individuali. In partite di questo peso specifico sono i dettagli a fare la differenza. E al di là delle trame collettive, ci sono tre confronti diretti che possono spostare l’equilibrio della gara. Scopriamo quali. PROSSIMA SCHEDA Fisico, inserimenti e personalità: Adrien Rabiot contro Frank Zambo Anguissa è uno dei temi della partita. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Napoli-Milan, chi la decide al Maradona? Ecco i tre duelli da tenere d’occhio

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Domani sera Napoli e Milan si affrontano ancora. Ma prima di guardare al futuro, vale la pena fermarsi un momento su quello che è stato. Perché questa partita porta con sé un peso specifico diverso dalle altre. Per i nostalgici porta i nomi di Diego Armando M facebook

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