Salvador è la serie spagnola da tenere d' occhio a febbraio su Netflix | ecco perché

Da today.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

E se uno dei vostri figli seguisse dei valori completamente opposti a quelli che avete loro insegnato, come vi comportereste? È la domanda da cui parte “Salvador”, la nuova serie Netflix da non farsi scappare a febbraio 2026. È un crimethriller spagnolo, diretto da Daniel Calparsoro (Hasta El. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Leggi anche: Respira: la serie tv spagnola di Netflix è basata su una storia vera?

Leggi anche: Meglio de La Casa di Carta: la nuova serie thriller-action spagnola è arrivata su Netflix

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.