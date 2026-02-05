Il Milan ha ufficializzato l’arrivo di Niclas Füllkrug, il nuovo centravanti che potrebbe cambiare le sorti della stagione di Allegri. La società ha puntato su un profilo preciso, con caratteristiche che mancano nel reparto offensivo. Füllkrug porta con sé qualità che possono fare la differenza nelle partite decisive, dove tutto si decide in pochi dettagli. La sua esperienza e il suo stile di gioco potrebbero essere la chiave per svoltare il cammino rossonero.

Quando il Milan ha deciso di aggiungere Niclas Füllkrug al proprio reparto offensivo, l’idea non era “solo” prendere un attaccante in più: era inserire un profilo specifico, con qualità difficili da trovare nella rosa rossonera e perfettamente spendibili nella seconda fase del campionato, dove le partite si decidono spesso su dettagli, duelli e centimetri. Il tedesco è arrivato in prestito con opzione ed è stato messo subito a disposizione di Massimiliano Allegri, segnale di quanto il club lo consideri un innesto funzionale e immediato. Non solo finalizzazione. Füllkrug è un centravanti strutturato, forte fisicamente, efficace nel gioco aereo e abile nella protezione della palla. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Füllkrug, il nuovo centravanti del Milan: il 9 che può far svoltare la stagione ad Allegri

Milan ha superato la prova del nove grazie alla prestazione di Füllkrug, il nuovo centravanti che ha conquistato i tifosi.

