Milan prova del 9 superata Füllkrug il centravanti che ora fa sognare i tifosi Per Allegri è devastante

Milan ha superato la prova del nove grazie alla prestazione di Füllkrug, il nuovo centravanti che ha conquistato i tifosi. Nonostante un fastidio al dito del piede, alleviato con antidolorifici, l’attaccante è sceso in campo, dimostrando determinazione. Per Allegri, questa scelta è stata devastante, evidenziando l’importanza della tenacia e della preparazione in momenti cruciali.

E’ sceso in campo imbottito di antidolorifici (come successo a Como giovedì scorso) per lenire il fastidio a seguito dell’infrazione ad un dito di un piede e che avrebbe suggerito il riposo a chiunque. Ha giocato lo scorcio finale del match di San Siro liberandosi la testa dai cattivi pensieri e dalla rabbia accumulata da venerdì dopo aver scoperto il clamoroso furto nella suite dell’hotel dove alloggia provvisoriamente. E alla fine contro il coriaceo Lecce ha avuto il merito di decidere lui un match “sporco“ e ingarbugliato ma assolutamente da vincere, con un gol di testa che fa capire ancor di più, perché il Milan avesse bisogno proprio di un centravani come lui e perché l’allenatore lo aspettava sin da agosto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

