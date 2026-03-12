Vita da giornalista Antonio Catania è Curzio Maltese

A Bibbiena il teatro Dovizi continua la sua programmazione con sette spettacoli in abbonamento, accompagnati da una serie di rappresentazioni dedicate a bambini e ragazzi. La stagione è organizzata da Nata Teatro e dalla Fondazione Toscana Spettacolo onlus, con il supporto del Comune. La rassegna interessa diverse fasce di pubblico e propone un calendario ricco di eventi teatrali.

BIBBIENA Prosegue la stagione del teatro Dovizi di Bibbiena. Sette appuntamenti in abbonamento, oltre a un ricco programma di teatro per ragazze e ragazzi nel cartellone curato da Nata Teatro e Fondazione Toscana Spettacolo onlus in collaborazione con il Comune di Bibbiena. Stasera giovedì 12 marzo alle 21 al Teatro Dovizi arriva Antonio Catania con "Azzurro". Antonio Catania interpreta il grande giornalista italiano Curzio Maltese (1959-2023), in uno spettacolo tratto dal libro di Maltese Azzurro, stralci di vita. Un racconto cha attraversa gli ultimi sessant’anni del nostro Paese, in cui si ride e ci si emoziona. Un grande giornalista, travolto da una malattia importante, guarda indietro alla sua vita e ne ripercorre le tappe. 🔗 Leggi su Lanazione.it

