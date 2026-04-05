Napoli e Milan si preparano a sfidarsi nella 31ª giornata di Serie A, con entrambe le squadre pronte a mostrare determinazione. Gli azzurri hanno segnato nove gol dopo l’80’ minuto, mentre i rossoneri hanno realizzato dodici marcature oltre il 75’. La partita si presenta come un confronto tra due formazioni che rappresentano il carattere dei loro allenatori, pronti a dare battaglia fino all’ultimo minuto.

Napoli's Italian coach Antonio Conte is pictured before the Italian Serie A football match between Genoa and Napoli at the Luigi Ferraris stadium in Genoa on February 7, 2026. Isabella BONOTTO AFP Napoli e Milan sono l’esatto riflesso dei loro allenatori: carismatiche e dure a morire. La partita di domani, valida per la 31esima giornata di Serie A, promette scintille. Ne parla Donato Martucci sul Corriere del Mezzogiorno. Si tratta di due squadre che, per la filosofia dei rispettivi allenatori, fanno fatica ad arrendersi. Gli azzurri – per esempio – hanno segnato nove gol dopo l’80’, mentre i rossoneri 12 reti oltre il 75'. La sorpresa finale, quindi, è dietro l’angolo, nella serata di Pasquetta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli e Milan dure a morire: gli azzurri hanno segnato 9 gol dopo l’80’, i rossoneri 12 dopo il 75?

Il mercato e le critiche sparite: gli acquisti del Milan hanno segnato 8 degli ultimi 9 golI giudizi adesso sono meno netti e soprattutto meno taglienti rispetto al passato.

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Quando si pensa alla Pasqua legata al Napoli, la mente va in automatico a questa partita folle giocata in un Sabato Santo di 13 anni fa Ricordate l'avversario, il risultato esatto e i marcatori di quel match facebook

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