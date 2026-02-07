Il mercato e le critiche sparite | gli acquisti del Milan hanno segnato 8 degli ultimi 9 gol

Il Milan sembra aver trovato la strada giusta in attacco. Negli ultimi incontri, i nuovi acquisti stanno facendo la differenza: Nkunku e Rabiot hanno segnato tre gol a testa, mentre Füllkrug e De Winter hanno messo a segno un gol ciascuno. La squadra non subisce più critiche e il mercato sembra aver portato i risultati sperati. Gli attaccanti si fanno trovare pronti e i tifosi iniziano a credere di più nel progetto.

I giudizi adesso sono meno netti e soprattutto meno taglienti rispetto al passato. Le critiche? Sparite. A suon di gol, verrebbe da dire. Il mercato del Milan, che dalla scorsa estate per settimane è stato al centro di considerazioni non certo benevole, è stato riabilitato da un mese di gennaio nel quale i rossoneri arrivati nella finestra estiva o in quella invernale hanno dato un contributo fondamentale alla squadra per mantenersi al secondo posto in classifica e conquistare punti pesanti in chiave Champions League. Un dato per capire bene di cosa stiamo parlando: otto degli ultimi nove gol realizzati dal Diavolo portano la firma di calciatori che nel 2024-25 erano altrove e che sono stati portati a Milanello dal ds Tare e dall'ad Furlani. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il mercato e le critiche sparite: gli acquisti del Milan hanno segnato 8 degli ultimi 9 gol Approfondimenti su Milan Gol Pellegatti: “8 degli ultimi 9 gol del Milan realizzati dai nuovi acquisti, statistica gratificante” Carlo Pellegatti sottolinea come otto degli ultimi nove gol del Milan siano stati segnati dai nuovi acquisti. Serie A, gli acquisti più onerosi degli ultimi 20 anni: il Milan ‘comanda’ Il Milan si conferma il club più spendaccione negli ultimi vent’anni. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. IL MILAN DI ALLEGRI DOPO GLI ULTIMI ACQUISTI #calciomercato #milan #allegri #acquisti #nkunku #perte Ultime notizie su Milan Gol Argomenti discussi: RICORSO DELL’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO AVVERSO ATTI DEL COMUNE DI FORTE DEI MARMI; Prospettive, scenari e trend del mercato del vino in India: una nicchia destinata a crescere; Il mercato più grande d’Europa è in Italia: ecco dove si trova; Il mercato dell’AI in Italia cresce del 50%: 1,8 miliardi e nuove sfide per imprese e lavoratori. Il mercato del libro nel 2025 cala ma le librerie fisiche restano fondamentaliCome ogni ultima settimana di gennaio a Venezia, alla Fondazione Cini, l'AIE tira le somme sul mercato del del libro: è in calo ma ci sono buone prospettive per il 2026 ... ilbolive.unipd.it Inter: Chivu sbotta contro le critiche, Rabiot e il mercato, bordata al clubIl tecnico nerazzurro Chivu risponde per le rime dopo l'ultima provocazione e mette tutti spalle al muro dopo il successo in coppa Italia, velata critica anche al club ... sport.virgilio.it Mercato Milan, Moretto svela: "Allegri aveva approvato l'arrivo di Disasi, ma la dirigenza non ha proseguito con la trattativa" x.com Milan, dai prestiti al mercato: in arrivo un colpo a zero Ibra inaugura le Olimpiadi, mentre De Winter… #SempreMilan #ACMilan #Milan. . facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.