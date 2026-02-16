Alisson Santos chi lo voleva oltre al Napoli? La rivelazione di Romano

Dopo la partita giocata contro la Roma, durante la quale è stato protagonista con il gol del definitivo 2-2, Alisson Santos è diventato nelle ultime ore un argomento di discussione vero e proprio. Il suo ingresso in campo ha di fatto spaccato la partita, permettendo agli azzurri di trovare le energie finali per andare a conquistare il pareggio. Napoli, Alisson Santos già un fenomeno. Nelle ultime ore sono stati tantissimi i tifosi che hanno esaltato ed elogiato il giocatore del Napoli, arrivano nel corso della sessione invernale di calciomercato. C’è addirittura chi ha criticato Conte per averlo inserito soltanto nella fase finale della partita. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Alisson Santos ha concluso le visite mediche a Villa Stuart.

Fabrizio Romano ha rivelato che il Napoli ha svelato il suo interesse per Alisson Santos già a gennaio, sorprendendo molti altri club.

Alisson Santos, il surfista del deserto: l’arte di cavalcare l’onda e cambiare le partiteQuell'incoscienza tipica di chi, fino all'altro ieri, giocava senza telecamere addosso e oggi non sente il peso della maglia azzurra ... gonfialarete.com

Alisson, la mamma e il fratello in lacrime dopo il gol alla Roma. Poi spunta una pizza specialeIl suo ingresso è stato decisivo in occasione del pareggio del Napoli contro la Roma. Alisson Santos è stata la mossa di Antonio Conte e il suo esordio è stato bagnato con un gol a dodici minuti dal s ... corrieredellosport.it

#Alisson Santos ha scelto di pranzare sul lungomare partenopeo in compagnia della sua famiglia. Grande gioia per il gol messo a segno contro la Roma. - facebook.com facebook

Alisson #Santos, energia e numeri: il Napoli ha pescato un jolly x.com