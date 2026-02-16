Meno Malen che c’è Alisson Santos | il Napoli riagguanta la Roma è 2-2 al Maradona
Alisson Santos ha salvato il Napoli nel finale, impedendo alla Roma di vincere e portando il punteggio sul 2-2 al Maradona. La partita è stata ricca di emozioni, con continui capovolgimenti di fronte e occasioni per entrambe le squadre. I tifosi hanno assistito a un match combattuto fino all’ultimo minuto, con il portiere brasiliano che ha evitato il gol decisivo degli ospiti con una parata spettacolare.
Tempo di lettura: 4 minuti Se il derby del nord di ieri tra Inter e Juventus è stato quello delle polemiche, quello del sud è stato certamente tutt’altra cosa: spettacolare, sempre in bilico e con tanti colpi di scena. Protagonisti tanti atleti che fino a qualche settimana fa vestivano maglie diverse da quelle di Napoli e Roma. Da Malen, doppietta che conferma un impatto mostruoso sulla serie A, passando per Zaragoza, Giovane ed un Allisson Santos che ha fugato i dubbi sulle qualità trovando una rete decisiva, quella del 2 a 2, dopo aver preso le misure in almeno un paio di occasioni precedenti al gol del pari. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Meno Malen che c’è Allisson Santos: il Napoli riagguanta la Roma, è 2-2 al Maradona
Allisson Santos ha evitato una sconfitta al Napoli contro la Roma, portando il punteggio sul 2-2 al minuto finale.
Napoli-Roma 2-2, le pagelle: Malen (8) straripante, Alisson Santos (7) che impatto, Ndicka (7) non fa respirare Hojlund
Napoli e Roma si contendono un punto alla fine di un match emozionante al Maradona, che termina 2-2.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
