Alisson Santos ha salvato il Napoli nel finale, impedendo alla Roma di vincere e portando il punteggio sul 2-2 al Maradona. La partita è stata ricca di emozioni, con continui capovolgimenti di fronte e occasioni per entrambe le squadre. I tifosi hanno assistito a un match combattuto fino all’ultimo minuto, con il portiere brasiliano che ha evitato il gol decisivo degli ospiti con una parata spettacolare.

Tempo di lettura: 4 minuti Se il derby del nord di ieri tra Inter e Juventus è stato quello delle polemiche, quello del sud è stato certamente tutt’altra cosa: spettacolare, sempre in bilico e con tanti colpi di scena. Protagonisti tanti atleti che fino a qualche settimana fa vestivano maglie diverse da quelle di Napoli e Roma. Da Malen, doppietta che conferma un impatto mostruoso sulla serie A, passando per Zaragoza, Giovane ed un Allisson Santos che ha fugato i dubbi sulle qualità trovando una rete decisiva, quella del 2 a 2, dopo aver preso le misure in almeno un paio di occasioni precedenti al gol del pari. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Anteprima24.it - Meno Malen che c'è Alisson Santos: il Napoli riagguanta la Roma, è 2-2 al Maradona

Allisson Santos ha evitato una sconfitta al Napoli contro la Roma, portando il punteggio sul 2-2 al minuto finale.

Napoli e Roma si contendono un punto alla fine di un match emozionante al Maradona, che termina 2-2.

