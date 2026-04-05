La domenica 5 aprile 2026 a Montecarlo si svolgerà un match del primo turno dell’ATP Masters 1000 tra Gael Monfils e Tallon Griekspoor, con inizio alle ore 15:00. Si tratta di una sfida che potrebbe rappresentare l’ultima partita in carriera per il tennista francese, che ha annunciato il ritiro. La partita si terrà sul campo principale del torneo, in un evento seguito da appassionati e media di tutto il mondo.

La domenica di Montecarlo del 5 aprile 2026 vedrà allestire un confronto chiave nel primo turno dell’ATP Masters 1000, dove Gael Monfils affronta Tallon Griekspoor alle ore 15:00. Questo incontro si inserisce in uno scenario particolare per il francese, che sta vivendo l’ultimo anno della sua carriera prima del ritiro programmato a fine esercizio. La sfida assume una risonanza emotiva data la situazione personale e sportiva dei due atleti coinvolti. Il tennista transalpino, nato nel 1986, ha scendere la propria posizione in graduatoria fino al numero 203, registrando finora solo due vittorie su sei partite disputate nella stagione corrente. Nonostante questa discesa statistica, Monfils non ha sfigurato durante la tappa di Indian Wells, cedendo in tre set contro Félix Auger-Aliassime al secondo turno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Monfils addio: sfida finale a Montecarlo contro Griekspoor

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