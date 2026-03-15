Jannik Sinner si prepara a disputare la finale a Indian Wells dopo aver battuto in semifinale Alexander Zverev in due set, con i punteggi di 6-2 e 6-4. La partita si è svolta oggi, portando il tennista altoatesino a conquistare un passaggio decisivo nel torneo. La sfida contro Medvedev è programmata per questa sera.

AGI - Jannik Sinner è in finale a Indian Wells. Il tennista altoatesino ha battuto in semifinale in 2 set (6-2 6-4) il tedesco Alexander Zverev. L'azzurro sfiderà oggi, per il trofeo, il russo Daniil Medvedev che, contro ogni pronostico, ha sconfitto lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero uno al mondo 6-3 7-6(3). Sinner punta dunque a vincere il titolo e a diventare il terzo giocatore dopo Roger Federer e Novak Djokovic a conquistare tutti e sei principali tornei sul duro. Su questa superficie, il fuoriclasse di San Candido ha vinto il suo primo Masters 1000, in Canada nel 2023, ha trionfato poi due volte all' Australian Open (2024 e 2025) e altrettante alle Nitto Atp Finals (2024 e 2025) e, nel 2024, messo in bacheca Miami e a Cincinnati. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Indian Wells, Jannik Sinner è in finale. Oggi la sfida contro Medvedev

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