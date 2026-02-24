La città dei bambini dimenticata Regnano abbandono e degrado

L'abbandono di quella che un tempo era chiamata La città dei Bambini deriva dalla mancanza di manutenzione e dalla diffusione di rifiuti. Il degrado si manifesta con strade dissestate e aree giochi in rovina, mentre l’assenza di interventi lascia molte zone insicure. Le condizioni attuali ostacolano la vita quotidiana degli abitanti e mettono in discussione il futuro di questa zona. La situazione richiede interventi immediati per garantire sicurezza e decoro.

Abbandono, degrado e rifiuti. Manutenzione del verde assente e totale insicurezza di quella che diversi anni fa si chiamava La città dei Bambini. È il gruppo consigliare di Sarzana Protagonista a denunciare, ancora una volta, una realtà che è palesemente sotto agli occhi di tutti. Quella relativa al parco della Crociata, per anni uno degli spazi verdi più curati, apprezzati e frequentati da famiglie e bambini della città. "Abbiamo più volte ascoltato in questi anni i rimbalzi di responsabilità della giunta Ponzanelli sull’ipotetica mancanza di accatastamento del chiosco del parco Flavio Bertone– spiega il consigliere Andrea Tonelli – una cosa che, al di là della veridicità, a noi sembra passare in secondo piano quando a rischio ci sono l’incolumità dei cittadini e la sicurezza di un intero quartiere". 🔗 Leggi su Lanazione.it

