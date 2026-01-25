Pedullà segnala che l’Atalanta non intende trattare la cessione di Marco Palestra, richiedendo una cifra significativa. L’esterno, apprezzato per versatilità e dinamismo, è al centro delle valutazioni di mercato. L’Inter, interessata al giocatore, dovrà quindi affrontare una trattativa complessa, considerando le richieste della società bergamasca. Analisi e aggiornamenti sulle potentiali mosse di mercato seguono nelle prossime settimane.

Inter News 24 Pedullà analizza il futuro di Marco Palestra, l’esterno moderno capace di coprire tutta la fascia con qualità e corsa. Il mercato estivo si preannuncia infuocato attorno al profilo di Marco Palestra, il giovane laterale destro di scuola Atalanta che sta incantando la Serie A. Il calciatore, un classe 2005 dotato di una straordinaria facilità di corsa e di una precisione nei cross che lo rende ideale per il modulo di Fabio Pisacane è finito nel mirino delle grandi potenze italiane ed estere. Tra queste, i nerazzurri osservano con attenzione, sempre pronti a investire sui migliori talenti del panorama nazionale per rinforzare le corsie esterne. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pedullà avvisa l’Inter su Palestra: «L’Atalanta non è disposta a trattare. La cifra richiesta è…»

Romano conferma: “Inter su Palestra ma l’Atalanta chiede cifra record”Fabrizio Romano ha aggiornato i tifosi sul futuro di Marco Palestra, uno dei talenti più interessanti del calcio italiano.

Leggi anche: Palestra Juventus: i bianconeri ci flirtano dalla scorsa estate, l’Atalanta è disposta a cederlo ma soltanto a questa cifra. I dettagli

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Pedullà svela: Richiesta del Genoa per un giocatore del Napoli.

Pedullà: Mlacic-Inter, ci siamo: le cifre e lo scenario. E su Perisic…Branimir Mlacic si avvicina sempre di più all'Inter. A riportarlo è Alfredo Pedullà nel corso del suo video sul canale Youtube ... msn.com

L'Inter lavora ad un clamoroso ritorno, Pedullà: Dialoghi avanzatiL'Inter prima in classifica di Cristian Chivu sta valutando un clamoroso ritorno in questa sessione di calciomercato. La dirigenza sta lavorando con gli intermediari per regalare al tecnico rumeno, ch ... msn.com

Pedullà: "Nei giorni scorsi c’è stato un contatto diretto tra il presidente turco e il club. A #Conte piace, ma nella sua lista per l’attacco il nome forse leggermente più in alto è quello di #Ferguson." - facebook.com facebook