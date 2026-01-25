Pedullà avvisa l’Inter su Palestra | L’Atalanta non è disposta a trattare La cifra richiesta è…

Da internews24.com 25 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Pedullà segnala che l’Atalanta non intende trattare la cessione di Marco Palestra, richiedendo una cifra significativa. L’esterno, apprezzato per versatilità e dinamismo, è al centro delle valutazioni di mercato. L’Inter, interessata al giocatore, dovrà quindi affrontare una trattativa complessa, considerando le richieste della società bergamasca. Analisi e aggiornamenti sulle potentiali mosse di mercato seguono nelle prossime settimane.

Inter News 24 Pedullà analizza il futuro di Marco Palestra, l’esterno moderno capace di coprire tutta la fascia con qualità e corsa. Il mercato estivo si preannuncia infuocato attorno al profilo di Marco Palestra, il giovane laterale destro di scuola Atalanta che sta incantando la Serie A. Il calciatore, un classe 2005 dotato di una straordinaria facilità di corsa e di una precisione nei cross che lo rende ideale per il modulo di Fabio Pisacane è finito nel mirino delle grandi potenze italiane ed estere. Tra queste, i nerazzurri osservano con attenzione, sempre pronti a investire sui migliori talenti del panorama nazionale per rinforzare le corsie esterne. 🔗 Leggi su Internews24.com

pedull224 avvisa l8217inter su palestra l8217atalanta non 232 disposta a trattare la cifra richiesta 2328230

© Internews24.com - Pedullà avvisa l’Inter su Palestra: «L’Atalanta non è disposta a trattare. La cifra richiesta è…»

Romano conferma: “Inter su Palestra ma l’Atalanta chiede cifra record”Fabrizio Romano ha aggiornato i tifosi sul futuro di Marco Palestra, uno dei talenti più interessanti del calcio italiano.

Leggi anche: Palestra Juventus: i bianconeri ci flirtano dalla scorsa estate, l’Atalanta è disposta a cederlo ma soltanto a questa cifra. I dettagli

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Pedullà svela: Richiesta del Genoa per un giocatore del Napoli.

Pedullà: Mlacic-Inter, ci siamo: le cifre e lo scenario. E su Perisic…Branimir Mlacic si avvicina sempre di più all'Inter. A riportarlo è Alfredo Pedullà nel corso del suo video sul canale Youtube ... msn.com

pedullà avvisa l interL'Inter lavora ad un clamoroso ritorno, Pedullà: Dialoghi avanzatiL'Inter prima in classifica di Cristian Chivu sta valutando un clamoroso ritorno in questa sessione di calciomercato. La dirigenza sta lavorando con gli intermediari per regalare al tecnico rumeno, ch ... msn.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.