Controlli della polizia nelle stazioni di Monza e Carnate | identificate 200 persone

Nelle stazioni di Monza e Carnate, la polizia ha effettuato controlli che hanno portato all’identificazione di circa 200 persone. Le operazioni si sono svolte nel corso della giornata di oggi e hanno coinvolto diversi agenti impegnati nel monitoraggio dei passeggeri. Nessun dettaglio su eventuali denunce o irregolarità, solo dati relativi alle verifiche effettuate.

Monza, 14 marzo 2026 – Ancora controlli nelle stazioni ferroviarie, quasi 200 persone identificate fra Monza e Carnate. Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio disposti dalla polizia di Stato per rafforzare la sicurezza nelle aree più sensibili della provincia. Nella giornata di venerdì, la polizia ha effettuato mirate attività di prevenzione nei comuni di Monza e Carnate, con particolare attenzione alle zone delle stazioni ferroviarie e del centro cittadino. Ai controlli hanno partecipato equipaggi in servizio alla Questura di Monza e della Brianza, pattuglie del Reparto Prevenzione crimine Lombardia, personale della polizia stradale e della polizia ferroviaria, nonché una unità cinofila antidroga. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Controlli della polizia nelle stazioni di Monza e Carnate: identificate 200 persone Articoli correlati Leggi anche: Maxi controlli della polizia in città: fermate e identificate quasi 200 persone Leggi anche: Bassa, controlli straordinari della polizia di Stato: identificate 123 persone Tutto quello che riguarda Controlli della Temi più discussi: Controlli della Polizia sul Monte Zoncolan; Polizia di Stato – continuano i controlli settimanali e straordinari nelle zone della movida: controllate 348 persone e 7 locali. - Questura di Piacenza | Polizia di Stato; Controlli della polizia locale in due strutture di accoglienza, rinvenuto hashish; Eccesso di velocità sulle strade, i controlli di questa settimana della Polizia. Polizia tra Monza e Carnate: identificate quasi 200 persone, droga e irregolarità sanitarieControlli straordinari nelle zone più sensibili del territorio, in particolare nelle aree delle stazioni ferroviarie e del centro cittadino ... mbnews.it Controlli della polizia locale in periferia a Genova, 37 identificatiContinuano i controlli della polizia locale genovese nei quartieri della periferia, nell'ambito del servizio Largo raggio. Gli agenti si sono concentrati sui quartieri di Sestri Ponente e Corniglian ... ansa.it I controlli della Municipale - facebook.com facebook Controlli della polizia al Piano, stazione e Archi: droga sequestrata e sanzioni x.com