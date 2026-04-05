Matteo Arnaldi ha perso contro Muller nelle qualificazioni del torneo di Montecarlo, lasciando il posto nel tabellone principale. Il match si è concluso con la sconfitta del giocatore ligure, che in questa fase attraversa un momento difficile. La partita si è disputata nelle qualificazioni del prestigioso torneo Masters 1000, senza che Arnaldi riuscisse a superare l’avversario.

Niente da fare per Matteo Arnaldi. Prosegue il momento negativo del ligure, che non riesce a conquistare un posto nel tabellone principale del Masters 1000 di Montecarlo. Sulla terra rossa del Principato, Arnaldi cede al francese Alexandre Muller (n. 94 del ranking) al termine di un incontro ricco di emozioni, caratterizzato dalle difficoltà di entrambi nella gestione del servizio. Alla fine, però, è il transalpino a prevalere con il punteggio di 6-1 6-7(4) 6-4 in 2 ore e 35 minuti. Nel primo set l’azzurro appare impreciso e poco lucido. I colpi da fondo campo mancano di controllo, soprattutto dal lato del dritto, e Arnaldi è costretto a subire costantemente le iniziative dell’avversario. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Matteo Arnaldi si arrende a Muller in un match folle nelle qualificazioni a Montecarlo

ATP Montecarlo, Arnaldi supera il primo turno delle qualificazioni. Fuori Maestrelli e PellegrinoAndrea Pellegrino, infine, è costretto al ritiro contro il numero 7 del seeding, il kazako Alexander Shevchenko, e deve alzare bandiera bianca dopo...

ATP Miami 2026, interrotto per oscurità il match tra Matteo Arnaldi ed Alexander ShevchenkoIl ritardo per pioggia prima, la sospensione per oscurità poi: non si conclude il match tra l’azzurro Matteo Arnaldi ed il kazako Alexander...

Temi più discussi: Miami, fuori all'esordio Cobolli, Darderi e Arnaldi; ATP Montecarlo, Arnaldi supera il primo turno delle qualificazioni. Fuori Maestrelli e Pellegrino; Tris azzurro a Marrakech, Maestrelli e Arnaldi a Bucarest: il programma di martedì 31.

Montecarlo, Arnaldi si arrende al turno decisivo delle ‘quali’: Muller vince al terzoIl tennista ligure ha provato con tutte le sue forze ad accedere al tabellone principale di Montecarlo, ma si è dovuto arrendere dopo due ore e mezza di grande lotta Si ferma a un passo dalla qualific ... tennisitaliano.it

ATP Montecarlo, qualificazioni: Arnaldi ritrova il successo. Fuori Maestrelli, Pellegrino si ritiraMatteo Arnaldi rimonta Vit Kopriva. Francesco Maestrelli cede ad Alexander Blockx. Andrea Pellegrino lascia il campo dopo un set ... ubitennis.com

Matteo Arnaldi rimonta Vit Kopriva e torna a vincere dopo tre mesi. Francesco Maestrelli cede ad Alexander Blockx. Andrea Pellegrino lascia il campo dopo un set facebook

Torna al successo Matteo Arnaldi! Il ligure batte Kopriva nel primo turno di 'quali' a Monte-Carlo rimontando un set e un break di svantaggio. Affronterà domani Choinski o Müller per un posto in main draw! x.com