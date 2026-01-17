Inizia male il 2026 di Matteo Berrettini | forfait agli Australian Open un lucky loser sfiderà De Minaur

Matteo Berrettini non prenderà parte agli Australian Open 2026. Il tennista romano, infatti, ha annunciato il forfait, aprendo così un nuovo capitolo nella sua stagione. Al suo posto, un lucky loser affronterà De Minaur nel primo turno del torneo. La sua assenza rappresenta un cambiamento importante nel panorama del tennis australiano di inizio anno.

Inizia decisamente il 2026 di Matteo Berrettini. Il tennista romano non sarà al via degli Australian Open 2026. E’ questa la notizia arrivata in questi minuti da Melbourne e non può non fare effetto, in considerazione della storia del tennista italiano. Non è, infatti, la prima volta che l’azzurro decide di saltare l’appuntamento nella terra dei canguri per via di uno stato di salute imperfetto. Il campanello d’allarme era suonato negli ultimi due giorni. La sconfitta contro l’australiano Tristan Schoolkate, nell’esibizione del Kooyong Classic, aveva alimentato qualche dubbio. Perplessità che poi hanno preso una forma ancor più chiara successivamente. 🔗 Leggi su Oasport.it

