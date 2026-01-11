Atletica Enrico Vecchi ed Emily Collinge vincono il Cross Vallagarina

A Villa Lagarina, in provincia di Trento, si è svolta la 48ª edizione del Cross Vallagarina, una delle competizioni di corsa campestre più longeve in Italia. L’evento, caratterizzato da un percorso rivisto per motivi di sicurezza, ha visto la vittoria di Enrico Vecchi e Emily Collinge, confermando l’importanza di questa tradizione atletica nel panorama nazionale.

A Villa Lagarina (in provincia di Trento) si è disputata la 48ma edizione del Cross della Vallagarina, uno degli eventi di corsa campestre più storici in Italia che per l'occasione si è disputato su un tracciato rivisto rispetto al recente passato a causa di un masso pericolante che ha impedito l'utilizzo di alcuni pezzi del percorso proposto dall'Us Quercia Dao Conad. Tra gli uomini si è imposto Enrico Vecchi, tesserato per l'Atletica Casone Noceto: il 25enne, già terzo dodici mesi fa, ha completato gli otto chilometri con il tempo di 26:07, riuscendo a staccare l'ex tricolore Marco Fontana Granotto (Atl.

Vallagarina con il successo di Vecchi - La 48esima edizione del Cross della Vallagarina è di Enrico Vecchi (Atl. fidal.it

Il Vallagarina è di Vecchi e Collinge, podio per Ferrari - Enrico Vecchi ed Emily Collinge hanno firmato il 48esimo Cross Internazionale della Vallagarina, prezioso podio nella gara senior per Licia Ferrari, Dallapiccola quarto. fidal.it

