Giuseppe Marotta ha commentato la situazione di Bastoni durante un'intervista a Dazn, definendo ingiusto il trattamento ricevuto dal giocatore. Marotta ha affermato che, pur riconoscendo un errore commesso, il linciaggio pubblico è eccessivo, sottolineando che in Italia molte persone si improvvisano esperti di psicologia senza basi. La discussione si è concentrata sulla reazione dei tifosi e sui giudizi immeritati rivolti al calciatore.

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Giuseppe Marotta ha così difeso Bastoni. Le parole di Marotta. A Dazn, su Bastoni: È vergognoso che sia stato sottoposto a questo linciaggio come se fosse colpevole di chissà quale colpa: un ragazzo della sua età non merita un trattamento simile. Nella vita si commettono errori, ma in Italia tutti si improvvisano psicologi. Abbiamo riconosciuto che ha sbagliato; detto questo, resta un patrimonio dell’Inter e del calcio italiano. Non ci sono le condizioni perché possa lasciare il nostro calcio, anche se, come per ogni calciatore, possono presentarsi circostanze che valuteremo successivamente. Riguardo alla crisi del calcio italiano, sarebbe lungo discuterne. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Marotta polemico: “Vergognoso il linciaggio a cui è stato esposto Bastoni. Ha sbagliato, ma in Italia diventano tutti psicologi”

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