Conferenza stampa Chivu post Inter Juve | Queste partite non vinte negli ultimi anni hanno pesato Ecco come la penso sul rosso a Kalulu mi arrabbio per una cosa

Chivu ha parlato dopo la vittoria dell’Inter contro la Juventus, spiegando come le sconfitte recenti abbiano influenzato la squadra. Il tecnico ha espresso il suo disappunto per il cartellino rosso mostrato a Kalulu, che ha alterato l’andamento della partita. Ha anche commentato il suo stato d’animo, confessando di sentirsi frustrato per alcune decisioni arbitrali che hanno cambiato il risultato.

VINCERE UNO SCONTRO DIRETTO – «Questo tipo di partite non vinte negli ultimi anni han pesato. L'Inter ha messo in campo cuore, determinazione. Siamo stati ingenui sul 2-1, potevamo gestirla meglio. Quello che si subisce mentalmente ti mette in condizioni non favorevoli. Spero che questa vittoria ci dia qualcosa di importante nella fiducia e nella gestione delle nostre ambizioni». CAMBI – «Per il blocco mentale, la manovra lenta.

Bisseck ha commentato la partita dopo aver battuto la Juventus, spiegando che l’Inter non può concedere un gol semplice come quello subito.

Bisseck ha parlato dopo la partita tra Inter e Juve, spiegando di non aver visto l'espulsione di Kalulu e di non sapere cosa sia successo.

