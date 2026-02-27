Mondiali 2026 in chiaro su Rai ma tutte le partite anche su Dazn | ecco cosa cambia per gli italiani

Per i tifosi italiani arriva una novità importante: i Mondiali 2026 saranno visibili in chiaro su Rai, ma tutte le partite continueranno a essere trasmesse anche su Dazn. Questa scelta cambierà il modo di seguire il torneo, offrendo maggiore accessibilità a chi desidera seguire le partite senza abbonamenti aggiuntivi. La copertura sarà garantita durante tutto il periodo del torneo, dall’inizio alla fine.

Dopo le polemiche legate alla trasmissione delle Atp Finals di tennis a Mediaset, la Rai fa sul serio e ufficializza l’acquisizione dei diritti in chiaro dei Mondiali di calcio 2026, in programma dall’11 giugno al 19 luglio negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Una notizia che ridisegna la mappa della fruizione televisiva sportiva in Italia e anticipa l’ingresso in scena di Dazn come piattaforma pay per lo streaming dell’intero torneo. Secondo quanto comunicato dalla tv pubblica, Rai trasmetterà in esclusiva multipiattaforma una selezione di 35 partite, comprese la partita di apertura, tutte le gare della Nazionale italiana, le semifinali e la finale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

