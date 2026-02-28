Malore fatale mentre gioca a calcio | Paolo muore a 52 anni Padula a lutto

Un uomo di 52 anni è deceduto giovedì sera a causa di un malore mentre giocava a calcio in provincia di Treviso. La vittima, originaria del salernitano, stava disputando una partita quando si sono verificati i fatti. La comunità di Padula piange la scomparsa improvvisa di Paolo Sciarrillo, che lascia dietro di sé una famiglia e amici sconvolti.

Padula a lutto, per la prematura scomparsa di Paolo Sciarrillo, 52enne originario del salernitano che, giovedì sera, ha perso la vita a seguito di un malore, mentre giocava a calcio, in provincia di Treviso. L'uomo, operaio, viveva da tempo a Breda di Piave per lavoro.