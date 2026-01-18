Barche sospese tra mare e cielo | l’anima autentica del Salento

Le barche sospese tra mare e cielo rappresentano un’immagine autentica del Salento, un paesaggio che unisce tradizione e bellezza naturale. Questa scena, condivisa da Nazarena Savino di Archeodisability, riflette l’essenza di un territorio ricco di storia e identità. Un panorama che suscita ammirazione e senso di appartenenza, testimonianza della genuina armonia tra uomo e natura in questa parte del Salento.

PORTO CESAREO - La presidente di Archeodisability, progetto divulgativo di accessibilità nell'archeologia e nell'arte, Nazarena Savino, ha inviato questa foto accompagnata dal seguente messaggio: "Lo scatto racconta la contemporaneità del territorio: un paesaggio che incanta e rende orgogliosi.

