Sampdoria i Fedelissimi 1961 donano 12mila euro alla Gigi Ghirotti

La tifoseria della Sampdoria ha deciso di fare del bene a Natale. I Fedelissimi 1961 hanno raccolto circa 12 mila euro e li hanno donati alla Gigi Ghirotti. Un gesto di solidarietà che coinvolge i tifosi e la squadra, con un’azione concreta per aiutare chi ha bisogno.

La tifoseria blucerchiata ha raccolto circa 12mila euro attraverso la tradizionale iniziativa benefica natalizia promossa dal Club Fedelissimi Sampdoriani 1961. In questa stagione, erano stati messi in vendita allo stadio dei cappellini ‘tipo baseball’ con i colori blucerchiati, con offerta.🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

